Москва 24: какие хоккейные клубы будут бороться за Кубок мэра в этом году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

24 августа в пресс-центре Дворца спорта "Мегаспорт" состоится пресс-конференция "О кубке мэра Москвы по хоккею – 2021".



Матчи пройдут в столице с 25 по 28 августа. В них примут участие шесть команд – московские ЦСКА, "Спартак" и "Динамо", "Витязь" из Подмосковья, "Куньлунь Ред Стар" из Пекина и "Амур" из Хабаровска. Всего будет девять матчей. Пройдут они на арене "Мегаспорт" на Ходынском поле.

Подробнее о турнире расскажут:



вице-президент Федерации хоккея Москвы Егор Замятнин;

помощник президента по хоккею ПХК ЦСКА Алмаз Гарифуллин;

исполняющий обязанности генерального директора ХК "Динамо" Анатолий Харчук;

генеральный менеджер ХК "Витязь" Игорь Варицкий;

спортивный директор ХК "Спартак" Роман Беляев;

генеральный менеджер ХК "Амур" Вадим Покатило;

генеральный менеджер ХК "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

Смотрите трансляцию 24 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.