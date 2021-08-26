Данис Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Российский нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов завершит профессиональную карьеру после сезона-2021/22 КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на слова спортсмена.
"Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо и мы с "Ак Барсом" смогли договориться. Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере", – отметил 40-летний Зарипов.
Хоккеист также заявил, что готов делать все возможное для команды, чтобы юбилейный год клуба стал победным.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Сергей Мозякин решил завершить спортивную карьеру. В апреле у 40-летнего нападающего закончился срок действия контракта с магнитогорским "Металлургом". Мозякин выступал за эту команду с 2011 года.
Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 25–28 августа
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