Данис Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании сезона

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Российский нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов завершит профессиональную карьеру после сезона-2021/22 КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на слова спортсмена.

"Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо и мы с "Ак Барсом" смогли договориться. Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере", – отметил 40-летний Зарипов.

Хоккеист также заявил, что готов делать все возможное для команды, чтобы юбилейный год клуба стал победным.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Сергей Мозякин решил завершить спортивную карьеру. В апреле у 40-летнего нападающего закончился срок действия контракта с магнитогорским "Металлургом". Мозякин выступал за эту команду с 2011 года.