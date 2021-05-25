Руй Витория – новый главный тренер "Спартака"

24 мая московский "Спартак" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 51-летний португальский специалист Руй Витория. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о тренерском пути новоиспеченного наставника красно-белых и том, почему в его подписании пока больше минусов, чем плюсов.



Имя Витории уже давно витало вокруг "Спартака". Еще месяц назад спортивные СМИ наперебой утверждали, что португальский тренер – главный кандидат на пост наставника московского клуба. И вот спустя несколько недель бурных обсуждений красно-белые действительно подтвердили назначение 51-летнего специалиста. Причем сделали это весьма красиво. Пресс-служба клуба записала ролик с участием болельщика "Спартака" и претендента на шахматную корону Яна Непомнящего, который за полминуты успел сравнить парадигмы футбола и шахмат, тонко "потроллил" ЦСКА и фактически представил Руя Виторию, закончив видео словами: "Agora é sua vez" (с португальского – "Теперь ваш ход"). Промокампанию назначения тренера красно-белые сопроводили слоганом "Партия началась".

Однако армейцы на это неожиданно выдали еще более мощный панч. Твит "Спартака" они прокомментировали фразой: "Жаль, что без королевы". Непосвященным эта ирония могла показаться непонятной или попросту бессмысленной, но те, кто был погружен в перипетии, которые сопровождали подписание португальца, этот удар оценили по достоинству. Дело в том, что в начале мая в совет директоров красно-белых вошла Зарема Салихова – супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна. Она и до этого влияла на дела московского клуба, но лишь сейчас получила официальные полномочия. Зарема изначально была против назначения Витории, тогда как ее супруг всецело поддерживал кандидатуру португальца. Закончилось все демаршем Салиховой – она вышла из совета директоров, пробыв там всего 18 дней.

Стоила ли игра свеч и кто из сторон был прав? К сожалению, ответить на этот вопрос сможет только время и результаты, которые будет показывать команда под руководством нового рулевого. С точки зрения предпосылок и прогнозов кажется, что правда больше склоняется на сторону Заремы. Руй Витория – до мозга костей герой одного чемпионата. Он провел в Португалии всю свою игровую карьеру и почти целиком – тренерскую. 17 лет он был наставником португальских команд разного уровня – от третьего дивизиона до Примейры. Пиком его работы стала "Бенфика". С ней Витория за четыре года выиграл два чемпионства и два Суперкубка Португалии, а также Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Но в конце концов "Бенфика" сдулась, и в январе 2019 года Витория был уволен.

Практически сразу после этого Руй решился на кардинальные перемены: он принял предложение возглавить саудовский клуб "Ан-Наср" (за него, к слову, в тот момент выступали хорошо известные российскому болельщику Ахмед Муса и Жулиано) и помог команде завоевать чемпионский титул и Суперкубок. Но насколько это реально говорит о каких-либо шансах Витории в "Спартаке"? Ситуацию для португальца осложняет огромная армада болельщиков, которая может как вознести до небес (как было в случае с Массимо Каррерой и Доменико Тедеско), так и ниспровергнуть в одно мгновение ока – стоит только допустить осечку или дать слабину. А помимо этого, на Виторию будет давить и общий нестабильный фон в клубе из-за расхождения взглядов между Леонидом Федуном и его супругой.

Так что португальскому тренеру придется решать множество вопросов, напрямую не связанных с происходящим на футбольном поле. И это может стать для него большой проблемой. Доменико Тедеско запомнился своей экспрессией, заряженностью и суборбитальными полетами прямо из технической зоны. Не всегда эта энергия выливалась во что-то положительное, вспомнить хотя бы скандал с участием экс-тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко. Но тем не менее это нравилось болельщикам. И они любили Тедеско в том числе за эти эмоции. Витория на этом контрасте будет выглядеть явно не в лучшем свете. Португалец если не полный антипод Доменико, то уж точно гораздо более флегматичен и менее падок на такие эмоциональные перформансы. С другой стороны, возможно, просто стоит дать ему время. Ведь если он неожиданно приведет команду к чемпионству или она достойно проявит себя в еврокубках, кому будет дело до его темперамента?