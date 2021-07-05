Лучший форвард в истории КХЛ Сергей Мозякин решил завершить карьеру

Фото: ТАСС/imago/Jan Huebner
Российский хоккеист Сергей Мозякин решил завершить спортивную карьеру, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на слова агента игрока Сергея Паремузова.
В апреле у 40-летнего нападающего закончился срок действия контракта с магнитогорским "Металлургом". Мозякин выступал за эту команду с 2011 года. В ее составе он дважды удостаивался Кубка Гагарина (в 2014 и 2016 годах). Кроме того, форвард, набравший 928 (419+509) очков, считается лучшим бомбардиром в истории КХЛ.
За прошлый сезон он сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, где набрал 21 очко (10+11). В плей-офф он сыграл в 11 встречах и записал в актив четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач.
Мозякин также становился двукратным чемпионом мира и победителем Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в составе сборной России.
Ранее футболист, экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. Он признался, что чувствует неопределенность в жизни.
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