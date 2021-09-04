Под руководством Карпина пройдет второй матч футбольной сборной

Российская сборная сегодня проведет второй матч под началом Валерия Карпина. Футболисты играют в гостях с командой Кипра.

Известно, что во встрече не примут участие Фернандес и Ионов. До этого момента сборные России и Кипра встречались четыре раза. У России три победы, еще один матч завершился вничью. В турнирной таблице в отборе на чемпионат мира российская команда – на втором месте, у нее 7 очков. У сборной Кипра на три очка меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

