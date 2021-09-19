Гол Захаряна помог "Динамо" обыграть "Сочи"

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Московское "Динамо" обыграло ФК "Сочи" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги, сообщает "Газета.ру".

Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян. Еще один мяч полузащитника московского клуба Николы Моро отменили из-за офсайда на 70-й минуте.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. Московский клуб отстает от "Зенита" на один балл. "Сочи" находится на третьем месте с 15 очками.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает Федора Смолова лучшим нападающим из отечественных игроков. Уникальность футболиста Карпин объяснил тем, что обычно команды-соперники подстраивают тактику друг под друга. В подобной ситуации креатив нападающего "Локомотива" может иметь решающее значение.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги Смолов принял участие в семи матчах "Локомотива" и забил шесть голов. После вызова в сборную он отметился голом и двумя голевыми передачами в двух матчах национальной команды.