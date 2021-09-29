"Зенит" победил шведский "Мальме" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Футбольный клуб "Зенит" одержал победу над шведским "Мальме" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 4:0.
В составе победителей голы забили Клаудиньо, Алексей Сутормин, Далер Кузяев и Вендел. Игрок гостей Анель Ахмедходжич на 53 минуте получил красную карточку.
"Зенит" одержал первую победу в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, когда в матче пятого тура подопечные Сергея Семака обыграли дома французский "Лион" (2:0).
На текущий момент команда набрала три очка и сравнялась по баллам с лондонским "Челси" и туринским "Ювентусом". Следующий матч "Зенит" проведет в Петербурге с Ювентусом 20 октября.
Ранее молдавский "Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра состоялась во вторник, 28 сентября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице и завершилась со счетом 2:1.
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