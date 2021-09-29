Молдавский "Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов

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Молдавский "Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Игра состоялась во вторник, 28 сентября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в испанской столице и завершилась со счетом 2:1.

На 25-й минуте матча счет открыл футболист "Шерифа" Джасур Яхшибоев. Победный гол на последней минуте забил полузащитник Себастьен Тилль.

Сейчас "Шериф" лидирует в группе D Лиги чемпионов, набрав в общей сложности шесть очков. "Реал" занимает вторую строчку, у мадридской команды три очка.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" проиграл лондонскому "Челси" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте матча забил игрок "Челси" Ромелу Лукаку.

Во втором матче группового этапа ФК "Зенит" сыграет со шведским "Мальме". Встреча состоится в среду, 29 сентября. В третьем – с итальянским "Ювентусом" 20 октября.

Второй круг начнется для команды из Санкт-Петербурга выездным матчем против "Ювентуса" 2 ноября. После этого состоится выездная игра с "Мальме" 23 ноября. В заключительной встрече группового этапа "Зенит" дома сыграет с "Челси". Матч запланирован на 8 декабря.