Макгрегор рассказал о самочувствии после операции

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о перенесенной операции на сломанной ноге. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Только что из операционной. Операция прошла великолепно. Чувствую себя потрясающе. Шесть недель на костылях и вернусь обратно", – поделился с подписчиками спортсмен.

Ранее американец Дастин Порье досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264. Он состоялся в Лас-Вегасе.

В конце первого раунда Макгрегор не смог продолжить поединок, он получил травму левой ноги. Позднее выяснилось, что это был перелом. Судьи отдали победу Порье техническим нокаутом.

