Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе

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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне, сообщает RT.

Бой проходил на стадионе "Тойота-центр". Бразилец одержал победу нокаутом во втором раунде. Таким образом, он стал новым чемпионом UFC в легкой весовой категории.

Чарльз Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боев.

Ранее ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что скоро снова станет отцом. Спортсмен опубликовал в соцсети фото с двумя детьми и невестой Ди Девлин. В описании к посту Макгрегор указал, что его ждет большой год, и добавил эмодзи младенца.