Житель Британии нашел отца после 11 лет разлуки по одной фотографии

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Фото: facebook.com/jason.kelly.18488
Житель английского города Ливерпуль 23-летний Джейсон Келли сумел после многолетней разлуки найти своего пропавшего отца. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как рассказал молодой человек, его отец ушел из дома после развода. У Келли остался только один снимок мужчины, и он решил разместить его на странице в Facebook.
Юноша попросил помочь найти отца, после чего ему стали писать в Сети. Выяснилось, что мужчину видели на улицах города – он бродяжничал и остался без документов и денег.
Как выяснилось, из-за потери удостоверения личности мужчина не получал пенсионные выплаты. Джейсон Келли уже заявил, что намерен помочь отцу и решить его накопившиеся проблемы.
Ранее СМИ рассказали об истории мужчины по имени Маркос Родригес Пантоя. Его назвали испанским Маугли, потому что мужчина долгое время прожил в стае волков без взрослых, а по возвращении к цивилизации не смог адаптироваться к обычной человеческой жизни.
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