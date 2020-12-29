Житель Британии нашел отца после 11 лет разлуки по одной фотографии

Житель английского города Ливерпуль 23-летний Джейсон Келли сумел после многолетней разлуки найти своего пропавшего отца. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал молодой человек, его отец ушел из дома после развода. У Келли остался только один снимок мужчины, и он решил разместить его на странице в Facebook.

Юноша попросил помочь найти отца, после чего ему стали писать в Сети. Выяснилось, что мужчину видели на улицах города – он бродяжничал и остался без документов и денег.

Как выяснилось, из-за потери удостоверения личности мужчина не получал пенсионные выплаты. Джейсон Келли уже заявил, что намерен помочь отцу и решить его накопившиеся проблемы.

Ранее СМИ рассказали об истории мужчины по имени Маркос Родригес Пантоя. Его назвали испанским Маугли, потому что мужчина долгое время прожил в стае волков без взрослых, а по возвращении к цивилизации не смог адаптироваться к обычной человеческой жизни.

