Испанский Маугли рассказал историю своей жизни

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Испанец Маркос Родригес Пантоя, который 12 лет провел в волчьей стае, рассказал, как оказался среди животных, и пожаловался на ухудшение жизни после возвращения к цивилизации. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам мужчины, с трех лет он проживал в горах Сьерра-Морена, причем его отец сбежал, а мать умерла еще при родах. В волчью стаю Пантою приняли в возрасте семи лет – волчица предложила ему кусок мяса.

"Я съел его и думал, что она меня укусит, но она вытащила язык и начала лизать меня. После этого я стал одним из членов стаи", – рассказал испанец в интервью BBC в 2013 году.

Люди нашли Маркоса в 19-летнем возрасте. Тогда он не умел общаться и не носил одежду. Сейчас мужчине 72 года – он проживает на скромную пенсию в холодном доме в испанском городе Ранте в Галисии.

Пантоя признается, что так и не смог привыкнуть к цивилизации. Его пугают громкие звуки, машины и толпы людей. В собственном доме он спит на ложе из кучи журналов и одеял.

Маркос не смог вернуться в горы, где жил раньше, поскольку на месте своей пещеры нашел коттеджи с электрическими воротами. Не приняли его и волки.

На данный момент помощь испанцу оказывает экологическая группа Amigos das Arbores. Активисты собирают деньги, чтобы приобрести ему бойлер и провести отопление в дом.

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