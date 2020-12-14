Испанский Маугли рассказал историю своей жизни

15:19
Фото: соцсети
Испанец Маркос Родригес Пантоя, который 12 лет провел в волчьей стае, рассказал, как оказался среди животных, и пожаловался на ухудшение жизни после возвращения к цивилизации. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам мужчины, с трех лет он проживал в горах Сьерра-Морена, причем его отец сбежал, а мать умерла еще при родах. В волчью стаю Пантою приняли в возрасте семи лет – волчица предложила ему кусок мяса.
"Я съел его и думал, что она меня укусит, но она вытащила язык и начала лизать меня. После этого я стал одним из членов стаи", – рассказал испанец в интервью BBC в 2013 году.
Люди нашли Маркоса в 19-летнем возрасте. Тогда он не умел общаться и не носил одежду. Сейчас мужчине 72 года – он проживает на скромную пенсию в холодном доме в испанском городе Ранте в Галисии.
Пантоя признается, что так и не смог привыкнуть к цивилизации. Его пугают громкие звуки, машины и толпы людей. В собственном доме он спит на ложе из кучи журналов и одеял.
Маркос не смог вернуться в горы, где жил раньше, поскольку на месте своей пещеры нашел коттеджи с электрическими воротами. Не приняли его и волки.
На данный момент помощь испанцу оказывает экологическая группа Amigos das Arbores. Активисты собирают деньги, чтобы приобрести ему бойлер и провести отопление в дом.
В начале декабря в Москве нашли трехлетнего ребенка, который потерялся из-за невнимательности отца. Мужчина отвлекся во время разговора по телефону и не смог найти сына. Позже стало известно, что ребенок был в соседнем дворе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: