В Москве нашли трехлетнего мальчика, потерявшегося из-за невнимательности отца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники Росгвардии нашли трехлетнего мальчика, который потерялся из-за невнимательности отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по столице.

Отмечается, что отец гулял с мальчиком во дворе дома на 16-й Парковой улице. Он потерял сына из виду, когда отвлекся на разговор по телефону.

"Найти ребенка самостоятельно мужчина не смог", – пояснили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что найти ребенка удалось через 5 минут во дворе другого дома. Отмечалось, что он был испуган, плакал и звал отца.

"Росгвардейцы успокоили ребенка и отвезли его к отцу", – заключили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под контроль дело несовершеннолетней жительницы столицы, сообщившей о насилии со стороны отчима. Подросток попала в психиатрическую больницу имени Сухаревой. Там девушка рассказала специалисту о том, что подверглась насилию со стороны отчима.