Восьмилетнюю девочку доставили в больницу из аквапарка в Ясенево

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Из аквапарка в Ясенево в больницу была доставлена восьмилетняя девочка. По данному факту Черемушкинская межрайонная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты проверят соблюдение требований федерального законодательства в аквапарке на улице Голубинская", – говорится в сообщении.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, после чего специалисты примут соответствующие меры, добавили в пресс-службе.

Ранее прокуратура начала расследование в связи с гибелью 10-летнего мальчика в фитнес-центре на западе столицы. 16 октября в ходе индивидуальной тренировки в фитнес-центре, находящемся на улице Мосфильмовской, ребенок потерял сознание и скончался.