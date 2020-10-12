СК начал проверку после смерти посетителя в бассейне спорткомплекса в Чехове

16:39
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Тело мужчины 1939 года рождения было обнаружено в бассейне спортивного комплекса в городе Чехове. По данному факту следствие организовало досрочную проверку, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
По предварительным данным, одному из посетителей бассейна стало плохо. Сотрудники комплекса достали мужчину из воды и вызвали медиков. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть посетителя.
Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято после завершения всех проверочных мероприятий.
Ранее следствие начало проверку после того, как в бассейне рязанского аквапарка утонул школьник из Тульской области. 13-летний мальчик в составе группы школьников совместно с сопровождающими отдыхал в аквапарке днем 25 сентября. Внезапно ребенок начал тонуть. Спасти его не удалось.
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