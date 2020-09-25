Школьник утонул в рязанском аквапарке

17:39
Фото: соцсети
Следствие начало проверку после того, как в бассейне рязанского аквапарка утонул школьник из Тульской области. Об этом сообщили в СУСК РФ по Рязанской области.
По предварительным данным, 13-летний мальчик в составе группы школьников совместно с сопровождающими отдыхал в аквапарке днем 25 сентября.
"Внезапно ребенок начал тонуть. К нему на помощь поспешили взрослые, которые вытащили мальчика из воды. Реанимационные мероприятия не смогли спасти жизнь несовершеннолетнему, и он скончался", – говорится в сообщении.
Сейчас следователи осматривают территорию аквапарка, опрашивают свидетелей, после чего будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка произошедшему событию.
Ранее туристка из Новосибирска погибла в Республике Алтай, когда захотела переплыть реку Катунь. Перед смертью путешественница записала видео, где показала реку, заявив, что намерена преодолеть бурное течение.
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