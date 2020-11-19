Роспотребнадзор проверил аквапарк в Ясеневе на соблюдение антиковидных мер

17:51
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Специалисты Роспотребнадзора проверили аквапарк "Мореон", расположенный в Юго-Западном административном округе столицы, на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ходе обследования установлено, что администрацией проводится термометрия посетителей, осуществляется контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, в помещениях аквапарка соблюдаются нормы социального дистанцирования", – рассказала заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.
Специалист уточнила, что в помещении аквапарка установлено оборудование для обеззараживания воздуха. Посетители также пользуются санитайзерами для обработки рук, а работники комплекса регулярно очищают контактные поверхности.
По словам Чердаковой, сотрудники "Мореона" проходят ПЦР-тестирование согласно норме, прописанной в указе мэра Москвы.
Во время проверки представители Роспотребнадзора дополнительно произвели отбор проб воздуха и воды в бассейне аквапарка. Помимо этого, обследованы будут смывы с контактных поверхностей.
Ранее были опубликованы результаты проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе на улице Лобачевского в Москве. Во время рейда были выявлены нарушения, а именно частичное отсутствие разметки о социальной дистанции и отсутствие меток на неработающих тренажерах.
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