Прокуратура проверит обстоятельства гибели 10-летнего ребенка в столичном фитнес-центре

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Прокуратура начала расследование в связи с гибелью 10-летнего мальчика в фитнес-центре на западе столицы.

16 октября в ходе индивидуальной тренировки в фитнес-центре, находящемся на улице Мосфильмовской, ребенок потерял сознание и скончался.

"Проверка поручена прокуратуре Западного административного округа, в ходе нее будет дана оценка соблюдению фитнес-центром требований закона о несовершеннолетних и безопасности услуг для жизни и здоровья населения", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Также известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Ранее СК начал проверку после смерти посетителя в бассейне спорткомплекса в Чехове.