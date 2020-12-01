В Швеции женщина 28 лет держала сына взаперти

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В Стокгольме задержали 70-летнюю женщину, которая подозревается в незаконном лишении свободы своего сына. Его удалось обнаружить по счастливой случайности, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По версии следствия, женщина держала взаперти ребенка 28 лет начиная с 12-летнего возраста. Обнаружила уже взрослого мужчину родственница, которая пришла к женщине в гости.

Она заметила отсутствие зубов, язвы и ссадины на ногах "ребенка". Приехавшие на вызов медики госпитализировали мужчину.

По словам знакомых, женщина забрала ребенка из школы, когда тот учился в седьмом классе. С тех пор его почти никто не видел. Женщина могла внушить ему, что окружающие представляют опасность.

Ранее в Москве обнаружили ребенка, который несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской. Мальчика доставили в больницу. Как рассказала мать ребенка, все это время она провела у знакомого.

31-летняя москвичка пояснила, что оставила ребенку еды, добавив, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.