В Швеции женщина 28 лет держала сына взаперти

10:16
Фото: depositphotos/zhukovsky
В Стокгольме задержали 70-летнюю женщину, которая подозревается в незаконном лишении свободы своего сына. Его удалось обнаружить по счастливой случайности, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По версии следствия, женщина держала взаперти ребенка 28 лет начиная с 12-летнего возраста. Обнаружила уже взрослого мужчину родственница, которая пришла к женщине в гости.
Она заметила отсутствие зубов, язвы и ссадины на ногах "ребенка". Приехавшие на вызов медики госпитализировали мужчину.
По словам знакомых, женщина забрала ребенка из школы, когда тот учился в седьмом классе. С тех пор его почти никто не видел. Женщина могла внушить ему, что окружающие представляют опасность.
Ранее в Москве обнаружили ребенка, который несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской. Мальчика доставили в больницу. Как рассказала мать ребенка, все это время она провела у знакомого.
31-летняя москвичка пояснила, что оставила ребенку еды, добавив, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.
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