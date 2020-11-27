Найденного в запертой квартире мальчика планируют перевести в семейный центр

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Мальчика, которого обнаружили в запертой квартире на западе столицы, после выписки из больницы планируют перевести в семейный центр, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, мама ребенка согласилась на лечение от алкогольной зависимости.

"Сейчас решается вопрос о размещении ее в медицинское учреждение. Ребенок после выписки из больницы будет перемещен в семейный центр до решения суда", – приводит слова Ярославской Агентство "Москва".

По ее словам, в данной ситуации на решение суда может повлиять привязанность ребенка к маме и его возраст.

Ранее сообщалось, что ребенок несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения мальчика доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием ребенка.

31-летняя москвичка рассказала, что несколько дней она провела у знакомого, а задержали ее, когда она выходила на улицу с собакой. Мать ребенка призналась, что все это время знала о местонахождении сына. Она заявила, что оставила ему еды на несколько дней. Женщина добавила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.

