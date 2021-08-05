ФК "Спартак" объявил об уходе Попова с поста спортивного директора клуба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дмитрий Попов официально покинул пост спортивного директора московского футбольного клуба "Спартак", сообщает РИА Новости.
Накануне Попов заявил о намерении покинуть пост спортивного директора "Спартака". Он отметил, что на его решение, в частности, повлияла история с правым защитником River Plate Гонсало Монтиэлем, которого он планировал привести в "Спартак".
По его словам, владелец "Спартака" Леонид Федун такой вариант воспринял негативно и объяснил, что не хочет брать в команду аргентинца без опыта игры в Европе. Также Попов заявил, что его не устраивает то, что состав формируется при участии бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.
Спортивным директором "Спартака" Попов был назначен в ноябре прошлого года, ранее эту должность он занимал с 2008 по 2016 год. С 1989 по 1993 год он также выступал за футбольный клуб.
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