"Спартак" проиграл португальской "Бенфике" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" проиграл португальской "Бенфике" в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила на поле столичного клуба, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 51-й минуте матча счет открыл нападающий Рафа Силва, а на 74-й минуте мяч в ворота москвичей загнал Жилберто.

Следующая встреча состоится в Лиссабоне 10 августа.

Ранее в матче второго тура чемпионата России по футболу "Локомотив" одержал победу над ЦСКА.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Таким образом, "Локомотив" одержал вторую победу в первых двух турах чемпионата.

