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Спорт

04 августа, 23:19

Спортивный директор "Спартака" объявил об уходе из клуба – СМИ

спорт

Фото: Москва 24

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов намерен покинуть футбольный клуб, заявление об уходе он напишет 5 августа, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Последней каплей стала история с правым защитником River Plate Гонсало Монтиэлем, у нас была задача – найти игрока этого амплуа, <...> мы готовы были привезти в "Спартак" 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро, при том что на Transfermarkt он стоит 17 миллионов евро", – рассказал Попов.

По его словам, владелец "Спартака" Леонид Федун такой вариант воспринял негативно и объяснил, что не хочет брать в команду аргентинца без опыта игры в Европе. Также Попов заявил, что его не устраивает то, что состав формируется при участии бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

"При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе", – добавил он.

Спортивным директором "Спартака" Попов был назначен в ноябре прошлого года, ранее эту должность он занимал с 2008 по 2016 год. С 1989 по 1993 год он также выступал за футбольный клуб.

В среду, 4 августа, "Спартак" проиграл португальской "Бенфике" в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:2. На 51-й минуте матча счет открыл нападающий Рафа Силва, а на 74-й минуте мяч в ворота москвичей загнал Жилберто.

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