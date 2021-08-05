Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"

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Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора ФК Дмитрия Попова о желании покинуть пост. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это не мужской поступок – бежать после поражений, из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была", – сказал Федун.

Накануне Попов заявил о намерении покинуть пост спортивного директора "Спартака". Он отметил, что на его решение, в частности, повлияла история с правым защитником River Plate Гонсало Монтиэлем, которого он планировал привести в "Спартак".

По его словам, Федун такой вариант воспринял негативно и объяснил, что не хочет брать в команду аргентинца без опыта игры в Европе. Также Попов заявил, что его не устраивает то, что состав формируется при участии бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

Спортивным директором "Спартака" Попов был назначен в ноябре прошлого года, ранее эту должность он занимал с 2008 по 2016 год. С 1989 по 1993 год он также выступал за футбольный клуб.

