Спасательные работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за угрозы взрыва

13:30
Фото: снимок с видео/пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
Спасательные работы в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области приостановлены из-за угрозы взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По словам собеседника агентства, на данный момент горноспасателей выводят на поверхность. Позднее власти Кузбасса эту информацию подтвердили.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 43 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.
По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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