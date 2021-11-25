12:19
Фото: ТАСС/Мария Пименова
Власти Кузбасса подтвердили гибель 11 человек в шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
"Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", – сообщил Цивилев.
Ранее губернатор рассказал, что на поверхность подняты 239 человек. На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих.
Также Цивилев уточнил, что в больницы доставлены 43 пострадавших: из них 4 в тяжелом состоянии, еще 39 – в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Об инциденте стало известно утром четверга, 25 ноября. Сообщалось, что 10 человек пострадали при задымлении. На место происшествия были направлены спасатели. Позднее появилась информация о 29 пострадавших.
По факту произошедшего ЧП Следственный комитет завел уголовное дело. Оно классифицируется по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Также проверку начали в Кемеровской областной прокуратуре. На место происшествия выехал зампрокурора Кузбасса Анатолий Закусилов.
Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтеров. Глава государства поручил сделать все возможное для помощи пострадавшим.
В шахте в Кузбассе произошло задымление
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