СК просит запретить депутату Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00

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Следственный комитет просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00 и общаться с иными фигурантами уголовного дела о нарушении правил охоты, сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд. Рашкин также прибыл в суд для участия в процессе.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября из-за незаконной охоты на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ.

