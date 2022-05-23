ГД может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина 25 мая

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Госдума может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина в среду, 25 мая, сообщил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

По его словам, после поступления материалов комиссия вынесет постановление на рассмотрение.

"Мы не вправе обсуждать решение суда, это прерогатива иной власти, судебной. Мы лишь вынуждены это решение суда сопроводить постановлением и вынести на палату на рассмотрение о досрочном прекращении полномочий коллеги Рашкина", – цитирует Аршба ТАСС.

Сам Рашкин, комментируя информацию об ожидающем его лишении мандата Госдумы, заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью, несмотря на ожидаемое лишение мандата Госдумы. Он напомнил, что является первым секретарем Московского городского комитета КПРФ, подчеркнув, что суд не запрещал ему заниматься политической деятельностью.

В октябре 2021 года депутат принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области принял решение назначить Рашкину 3 года условно по делу о незаконной охоте. Также ему запретили охотиться сроком на 2 года и привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Позднее Рашкин подал апелляцию на данное решение суда. 23 марта она была отклонена, а приговор вступил в законную силу.

