Рашкин решил отказаться от охоты

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с журналистами сообщил, что принял решение отказаться от охоты. Об этом сообщает ТАСС.

"Я принял для себя решение с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду", – заявил парламентарий.

Рашкин добавил, что отдал свое оружие на продажу в магазин и закрыл разрешение на его хранение.

Вместо охоты депутат планирует заниматься благотворительностью. По словам Рашкина, речь идет о помощи в развитии животного мира.

В октябре 2021 года сообщалось, что депутат Госдумы от КПРФ принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала Валерий Рашкин заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

В отношении парламентария был введен запрет определенных действий на срок до 29 марта. 24 марта стало известно, что Саратовский суд смягчил меру пресечения для депутата, обвиняемого в незаконной охоте, установив ему подписку о невыезде.