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"Единая Россия" приостановит членство депутата хурала, убившего человека на охоте в Тыве
Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации)/echisbaldir
Партия "Единая Россия" приостановит членство депутата тувинского парламента (верховного хурала) Эчис-Балдира Нурзата из-за уголовного дела о случайном убийстве местного жителя во время охоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение партии.
Следственный комитет России по Республике Тыва возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего Нурзата в соответствии с частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Накануне в месте Хондей сумона Нарынский Эрзинского района Нурзат находился на охоте. Мужчина увидел через тепловизор огнестрельного ружья "Егерь ВПО-114" объект, который принял за животное, и выстрелил, заявили в ведомстве.
Там уточнили, что в результате огнестрельного ранения 38-летний местный житель скончался на месте.
В данный момент СК проводит необходимый комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление, согласно которому досрочно прекращаются полномочия депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, который был приговорен к трем годам условно за охоту без разрешения.
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