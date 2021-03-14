В Бурятии завели дело против задержавшего браконьеров инспектора

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Уголовным дело против инспектора, задержавшего браконьеров в природном заказнике в Бурятии, передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК).
Как говорится на сайте СК, инцидент произошел в октябре 2020 года. Несколько мужчин ночью на автомобиле приехали из города Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где в ходе незаконной охоты убили двух косуль.
В лесном массиве они были задержаны инспекторами Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из них, водитель автомобиля отказался остановиться и пытался сбить его, причинив телесные повреждения.
При этом региональные следователи наряду с уголовным делом на нарушителей завели дело и в отношении самого инспектора. В СК указали, что браконьеры дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий.
Однако имеются основания полагать, что они являются предвзятыми, говорится в сообщении. В этой связи для объективного расследования председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.
Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять проконтролировать ситуацию с инспектором.
Главу экофонда на Алтае ранее задержали за охоту на краснокнижных горных баранов. В результате были составлены протоколы об административном правонарушении.
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