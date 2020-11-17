Главу экофонда на Алтае задержали за охоту на краснокнижных животных

Фото: sailugem.ru

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Алтай задержали троих граждан с огнестрельным оружием рядом со стадом краснокнижных алтайских горных баранов.

Как говорится на сайте Сайлюгемского национального парка, среди задержанных оказался руководитель местной экологической организации и предприниматель из Москвы.

Отмечается, что группу заметили 14 октября на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. При этом пограничные органы не были уведомлены о промысловой деятельности или охотничьем туре.

Нарушителей доставили в отдел погрануправления для выяснения обстоятельств. В результате были составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее браконьер в реке на Алтае выловил крокодила в состоянии анабиоза. Мужчина хотел разделать крокодила, но его вовремя остановили инспекторы Минприроды.