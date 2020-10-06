В Хабаровском крае погиб занесенный в Красную книгу амурский тигр

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В Хабаровском крае нашли труп амурского тигра, занесенного в Красную книгу, сообщает RT.
Сообщение о том, что на лесовозной дороге близ поселка Сидима обнаружен мертвый тигр, оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края получила в ночь с 4 на 5 октября. Выехавшие на место специалисты выяснили, что зверю было более десяти лет.
Чтобы установить причины гибели животного, труп тигра оперативно направили в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В дикой природе амурские тигры живут на юге Дальнего Востока и северо-востоке Китая. Длина их тела вместе с хвостом составляет около 2–3 метров, высота в холке – 60 сантиметров. Вес взрослых особей может достигать 300 килограммов.
Несмотря на яркую оранжевую шерсть с черными поперечными полосами, окрас тигра позволяет ему ловко маскироваться в дикой природе.
Из-за браконьерства численность уссурийских тигров к 1940-х годам сократилась до 30–40 особей. После введения запрета на охоту естественная популяция начала расти. Сегодня на берегах рек Амур и Уссури в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае обитают примерно 540 представителей этого вида.
В Московском зоопарке родились амурские тигрята
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