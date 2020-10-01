В российской реке браконьер выловил крокодила

Фото: ТАСС/SMG via ZUMA Wire

Крокодила в состоянии анабиоза выловил браконьер в реке на Алтае, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Максима Катернюка.

По его словам, рептилию случайно выловил местный житель осенью 2019 года, когда рыбачил ночью в Усть-Калманском районе. После чего мужчина хотел разделать крокодила, но его вовремя остановили инспекторы Минприроды. Туша животного была изъята, а браконьеру пригрозили штрафом за рыбалку с фонарем. О том, как крокодил попал в реку, ничего не известно.

"Скорее всего, его привели сюда хозяева летом или весной, а он сбежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток", – отметил Катернюк.

Ранее ученые Каталонского института палеонтологии определили ранее неизвестный науке вид крокодила. По предварительным оценкам, хладнокровное проживало на Земле 70 миллионов лет назад.

Окаменелые останки рептилии были обнаружены в 2013 году в районе Альт-Уржель провинции Лейда. Ученые назвали крокодила Ogresuchus furatus (похищенный крокодил-людоед), отразив в прозвище вида инцидент с похищением скелета неизвестными.