Новости регионов: бытовой газ взорвался в жилом доме в Туапсе

Взрыв бытового газа произошел в одном из жилых домов Туапсе. После этого начался пожар, который охватил площадь в 60 квадратных метров. Один человек пострадал. Всего из дома эвакуировали 18 жильцов, включая двоих детей. К этой минуте возгорание удалось ликвидировать.

Младенец умер в семье из Красноярского края, в которой несколько месяцев назад погибли четверо детей. Первая трагедия произошла в конце сентября 2024 года. Дети от 6 до 13 лет отравились дихлофосом, который распылял дома отец. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и отпустили под подписку о невыезде. Вскоре у пары родился мальчик. Мать обнаружила его без признаков жизни в ночь на 3 февраля. Известно, что ребенок находился на грудном вскармливании и был абсолютно здоров.

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