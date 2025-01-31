Суд арестовал замглавы УВД по Восточному округу Москвы по делу экс-главы "Фонбета"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-главы букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Согласно постановлению суда, в заключении он пробудет до 29 марта. По словам следователя, Биволу невозможно избрать более мягкую меру пресечения, так как он знаком с методикой проведения следственных действий, а также обладает широкими связями среди правоохранителей.

Сам же он попросил суд его не арестовывать, подчеркнув, что он сотрудничает со следствием. В свою очередь, адвокат Биволова указал, что он полностью признал вину и раскаялся, приложив награды и грамоты полицейского, которые были ему вручены во время службы.

Помимо этого, в качестве свидетеля была опрошена супруга Бивола. Она просила не избирать ему самую строгую меру пресечения, аргументировав свою позицию тем, что у семьи трое несовершеннолетних детей.

Следователи выяснили, что Анохин желал избежать представления в следственные органы результатов деятельности органов ФСБ, а также УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Анохин передал 60 миллионов рублей через цепочку посредников. Из них 10 миллионов получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для дальнейшей передачи неизвестным вышестоящим должностным лицам, еще 10 миллионов рублей были переданы сотруднику ФСБ, который вместе с еще одним посредником принял участие в оперативном эксперименте.

После этого правоохранители задержали Анохина и нескольких посредников. Экс-глава букмекерской компании признал свою вину в даче взятки. Его, а также частного детектива Степана Грицкова заключили под стражу.