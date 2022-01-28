Роспотребнадзор объяснил, когда можно вернуть деньги за подарочный сертификат

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Подарочные сертификаты являются особым объектом гражданского оборота, поэтому вернуть за них деньги, как за обычные товары, не получится. Однако есть несколько случаев, когда это сделать можно, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что с точки зрения российского законодательства подарочный сертификат является не товаром, а лишь подтверждением внесения денежных средств за него. По своей правовой природе это смешанный договор: он не считается в чистом виде ни договором купли-продажи, ни предварительным договором, поскольку не определен конкретный приобретаемый товар.

В обычном случае потребовать вернуть деньги, зачисленные на сертификат, нельзя, поскольку договором не предусмотрен односторонний отказ от обязательств. Тем не менее, согласно правовой позиции Верховного суда РФ, деньги подлежат возврату только в тех случаях, когда продавец не исполнил свои обязательства, то есть не передал положенный по сертификату товар или срок действия подарочной карты ограничен и уже истек.

Ранее юрист рассказала, что вернуть и обменять некачественный или неподошедший товар в магазине можно и без бумажного чека. Соответствующее право покупателей зафиксировано в статье 493 Гражданского кодекса.

Подтвердить покупку можно уведомлением из банка, записью с камер видеонаблюдения или отметкой в журнале учета продаж магазина.

