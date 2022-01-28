Роспотребнадзор объяснил, когда можно вернуть деньги за подарочный сертификат

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Подарочные сертификаты являются особым объектом гражданского оборота, поэтому вернуть за них деньги, как за обычные товары, не получится. Однако есть несколько случаев, когда это сделать можно, рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве объяснили, что с точки зрения российского законодательства подарочный сертификат является не товаром, а лишь подтверждением внесения денежных средств за него. По своей правовой природе это смешанный договор: он не считается в чистом виде ни договором купли-продажи, ни предварительным договором, поскольку не определен конкретный приобретаемый товар.
В обычном случае потребовать вернуть деньги, зачисленные на сертификат, нельзя, поскольку договором не предусмотрен односторонний отказ от обязательств. Тем не менее, согласно правовой позиции Верховного суда РФ, деньги подлежат возврату только в тех случаях, когда продавец не исполнил свои обязательства, то есть не передал положенный по сертификату товар или срок действия подарочной карты ограничен и уже истек.
Ранее юрист рассказала, что вернуть и обменять некачественный или неподошедший товар в магазине можно и без бумажного чека. Соответствующее право покупателей зафиксировано в статье 493 Гражданского кодекса.
Подтвердить покупку можно уведомлением из банка, записью с камер видеонаблюдения или отметкой в журнале учета продаж магазина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: