В российских магазинах появился новый способ обмана покупателей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
На полках некоторых российских магазинов появились ценники с указанием больших скидок. Однако при оплате покупатель обнаруживает, что стоимость товаров оказывается совсем другой. Об этом сообщает радио "КП".
Сотрудники магазинов объясняют, что цены со скидками указаны для владельцев клубных карт, что не сразу понятно при выборе товара.
Покупатель, согласно законодательству РФ, имеет право приобрести товар по той цене, которая указана на ценнике. Поэтому первое, что можно сделать, это сообщить об этом продавцу. Как правило, конфликт может разрешиться уже на этой стадии.
Если оплата товара уже произведена, можно потребовать возврат средств. Кроме того, необходимо зафиксировать нарушение, сохранить чек и подать жалобу в администрацию магазина, а также потребовать вернуть сумму покупки или пересчитать разницу.
Магазин в течение трех дней обязан вернуть средства. Если деньги не поступили, необходимо обратиться в Роспотребнадзор со всеми документами. Это можно сделать через сайт ведомства.
Ранее Роспотребнадзор оштрафовал на 20 тысяч рублей магазин "Дикси" на востоке Москвы за обман покупателя при покупке крема для лица.
В указанном магазине сотрудники произвели контрольную закупку, которая подтвердила факт нарушения прав потребителей. Разница в цене в торговом зале и на кассе составила 20 рублей.
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