Магазин на востоке Москвы оштрафовали после жалобы покупателя на неверный ценник

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Роспотребнадзор оштрафовал магазин "Дикси" на востоке Москвы за обман покупателя. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства по городу.
Известно, что инцидент произошел в магазине на Большой Семеновской улице в доме 27, корпус 2. Как утверждал покупатель, его обсчитали при покупке крема для лица
"Была пробита цена 270 рублей, при этом в торговой зале на ценнике была указана цена 170 рублей", – заявили в пресс-службе.
Обращение гражданина было оперативно рассмотрено специалистами территориального отдела. В указанном магазине сотрудники произвели контрольную закупку, которая подтвердила факт нарушения прав потребителей. Разница в цене в торговом зале и на кассе составила 20 рублей.
По факту случившегося магазин получил штраф в размере 20 тысяч рублей.
"В адрес генерального директора управляющей организации АО "Дикси Групп" вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения", – добавили в ведомстве.
Ранее магазин "Перекресток" в ЮВАО опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала. На территории торговой точки также были обнаружены многочисленные нарушения антиковидных мер.
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