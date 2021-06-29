Магазин "Перекресток" в ЮВАО опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала

Фото: управление Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО
В магазине "Перекресток" на юго-востоке Москвы обнаружены многочисленные нарушения антиковидных мер, за что торговую точку опечатали. Об этом сообщил специалист – эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш.
"По поступившей информации о заболевших новой коронавирусной инфекцией в Торговом доме "Перекресток" по адресу улица Братиславская, дом 27, корпус 1, было проведено эпидемиологическое расследование. В ходе расследования заболеваемость подтвердилась. Юридическим лицом не приняты меры по устранению нарушений, лица, контактировавшие с заболевшими, не устранены", – отметил Лабаш.
Он добавил, что в ходе проверки были обнаружены нарушения дезинфекционного режима, нарушения ношения масок и перчаток. Специалисты также зафиксировали частичную стертость разметок для соблюдения социальной дистанции, отсутствие обработки покупательских тележек, формальное заполнение журнала термометрии.
"Специалистами Роспотребнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Ответственность по данной статье предусмотрена в виде приостановления деятельности сроком до 90 суток. Центральный вход в магазин опечатан, материалы дела переданы в суд", – заключил специалист.
Ранее сообщалось, что клуб Gazgolder в Басманном районе Москвы могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер. Проверку провели специалисты Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).
Продуктовый магазин на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
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