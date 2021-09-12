Юрист рассказал, что делать в случае покупки некачественных продуктов

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Некачественные продукты питания, в отличие от непродовольственных товаров, обычно не подлежат возврату или обмену, однако есть способы добиться справедливости и наказать продавцов. О них в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Он объяснил, что у покупателя есть возможность подменить продукт питания или испортить его, поэтому после того, как он покинул магазин, определить, что стало причиной плохого качества товара, довольно тяжело. Тем не менее, решить проблему и добиться справедливости все же можно.

"А именно: взять некачественный товар и чек, отдать его на экспертизу и с ее результатами обращаться сначала с претензией в торговую точку или ее головную организацию, а если не поможет, то в региональную торговую инспекцию. Если и здесь справедливость не будет восстановлена, то в суд", – отметил эксперт.

И все же Соловьев подчеркнул, что это достаточно долгий и сложный процесс, поэтому лучше следовать простым правилам, в частности, не покупать продукты с истекающим сроком годности, поврежденной упаковкой или требующие особых условий хранения. Также следует избегать мест стихийной торговли.

Ранее специалисты назвали случаи, в которых клиент может отказаться от оплаты блюда в кафе. В их числе наличие в блюде незаявленных ингредиентов, посторонних предметов или несвежих продуктов. Также следует обращать внимание на соответствие заявленного размера блюда реальному.

