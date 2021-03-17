Юристы рассказали, в каких случаях можно не платить за блюда в ресторане

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Юристы и эксперты в области ресторанного бизнеса рассказали, в каких случаях потребитель может отказаться от оплаты блюда в кафе. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам маркетолога и ресторатора Марии Ракуса, поводом для отказа от оплаты может стать наличие в блюде незаявленных ингредиентов или посторонних предметов. Аналогичное допущение возможно в случае с несвежими продуктами.
Юрист-аналитик Кариана Барг предложила дополнительно обращать внимание на вес блюда. Если в меню указан один объем, а официант приносит визуально меньшую порцию, оплачивать уменьшенное блюдо не стоит.
Управленец и консультант в ресторанном бизнесе Катерина Масюк отметила, что в отдельных случаях готовое блюдо может оказаться пересоленным или подгоревшим. В таком случае речь может идти о нарушении технологического процесса. Эксперт порекомендовала сразу говорить о подобных инцидентах официантам, чтобы те заменили еду.
Как подчеркнула Ракуса, законным поводом для отказа платить за блюдо может стать несогласованная замена ингредиента в блюде. Если принесенная еда не соответствует заказу, необходимо обратиться к менеджеру или официанту.
Кроме того, эксперты призвали учитывать, были ли блюда поданы в заявленное время и соответствует ли чек прейскуранту заведения. При этом специалисты напомнили, что закон не будет на стороне потребителя, если тот отказывается платить за уже съеденную еду.
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