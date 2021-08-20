Юрист объяснила, как вернуть товар в магазин без чека

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Юрист объяснила, как вернуть и обменять товар в магазине. Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала агентству "Прайм", что вернуть неподошедший товар можно даже без чека.

По словам юриста, люди нередко выбрасывают чеки сразу после покупки товара. А через несколько дней обнаруживают, что приобретенная вещь не подходит. Часто покупатели уверены, что без чека подтвердить покупку при возврате не удастся. Однако по статье 493 Гражданского кодекса и, согласно закону о защите прав потребителей, вернуть или обменять товар можно и без бумажного чека.

"Если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено", – утверждает эксперт.

Юрист добавила, что все магазины ведут учет продаж. Следовательно, подтвердить факт покупки можно, запросив информацию у продавцов. Кроме того, можно потребовать, чтобы магазин нашел запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент покупки. Или привести свидетелей, которые были с вами в тот день.

Однако, напоминает Петрапольская, возврату и обмену подлежит только товар без признаков эксплуатации и повреждений, сохранивший первоначальный вид. Сделать это можно лишь в течение первых 14 дней после покупки.

Ранее юрист Наталья Левушкина рассказала, что делать при обнаружении чужого кошелька. По закону нашедший потерянный бумажник должен незамедлительно сообщить об этом его владельцу. Однако владелец часто неизвестен. В данном случае о нахождении нужно заявить в полицию или в орган местного самоуправления.