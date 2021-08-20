Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

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Зима становится для россиян самым дорогим периодом за год для жизни. Об этом со ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных СБИС сообщает РИА Новости.

"Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей", – говорится в сообщении.

В это же время года возрастает средний чек на покупку товаров, необходимых для садоводства, отмечают аналитики. Зимой на эти цели россияне тратят в среднем 1 500 рублей в месяц, летом – 1 200 рублей.

Периодами самых низких средних чеков считаются весна и лето. В текущем году за этот период россияне тратили по 500 рублей за каждый поход в продуктовый магазин. Осенью чек увеличивается до 600 рублей.

В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные средних чеков операций за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на сборы детей к школе. 24% респондентов заявили, что намерены уложиться в 10 тысяч, 48% – в 10–20 тысяч рублей.

Только 18% родителей готовы потратить на школьные принадлежности от 20 до 30 тысяч рублей, при этом доля тех, кто рассчитывает на сумму в 30–50 тысяч рублей, уже составляет 7%.