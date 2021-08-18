Юрист рассказала, что делать при нахождении чужого кошелька

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Юрист Наталья Левушкина рассказала, что делать при обнаружении чужого кошелька, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам юриста, порядок действий при нахождении потерянного кошелька строго определяет Гражданский кодекс РФ (статья 227). По закону нашедший потерянный бумажник должен незамедлительно сообщить об этом его владельцу. Однако владелец часто неизвестен. В данном случае о нахождении нужно заявить в полицию или в орган местного самоуправления.

"При сдаче находки необходимо подробно написать в заявлении, где и при каких обстоятельствах была найдена вещь, какие карточки и документы были внутри, количество денежных средств. В этом же заявлении можете указать, что, если хозяин не найдется, вы просите оставить находку вам. Это право возникает, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного самоуправления собственник не будет установлен или сам не заявит о своем праве", – объяснила Левушкина.

Она отметила, что если кошелек был найден в помещении или в транспорте, то он должен быть передан владельцу транспорта или данного помещения. Впоследствии этот гражданин и будет нести ответственность за найденную вещь.

Как отметила эксперт, если стоимость найденного не превышает 1 000 рублей, данное деяние квалифицируется по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ и влечет либо административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Однако, по словам юриста, если стоимость найденного и присвоенного бумажника превышает указанную сумму, то действия уже квалифицируются по статье 158 УК как кража. Наказание зависит от стоимости похищенного имущества.

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