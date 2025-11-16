Пожар, возникший в жилом доме Волгограда после атаки дрона, ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Кропоткина в Волгограде, который начался после атаки украинского БПЛА, был полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Ранее глава региона Андрей Бочаров заявил, что несколько жилых домов в двух районах Волгограда подверглись атаке дронов. В результате чего в одном из домов на улице Кропоткина произошло возгорание.

Кроме того, ранения получили три местных жителя. Двое из них отказались от госпитализации, одну женщину доставили в больницу.

Жители пострадавших домов были размещены в пункте временного размещения (ПВР) в городской лицее. Всего туда доставили 50 человек, среди них есть дети.