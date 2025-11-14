Двух женщин, попугаев и кошку спасли из горящей квартиры в Подольске

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Пожарные спасли двух пожилых женщин, двух попугаев и кошку из горящей квартиры в девятиэтажном доме в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Свидетели произошедшего сообщили службе экстренных вызовов, что из окон седьмого этажа здания был виден густой дым. В связи с этим на место ЧП были направлены работники 309-й и 247-й пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса, а также сотрудники федеральной службы.

Специалисты ликвидировали возгорание и вывели женщин по лестнице. На руках они вынесли кошку и взяли клетку с двумя попугаями. Никто не пострадал.

Ранее спасатели вывели из леса рядом с деревней Костенево Талдомского городского округа двух заблудившихся пенсионерок. Сообщалось, что женщины ушли в лес за грибами, заблудились и обратились в единую службу экстренной помощи "Система-112". Специалисты нашли их с помощью телефонной связи.

