Спасатели вывели из леса в Подмосковье двух заблудившихся пенсионерок

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели вывели из леса рядом с деревней Костенево Талдомского городского округа двух заблудившихся пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

В субботу, 25 октября, женщины отправились в лес за грибами, но в какой-то момент поняли, что заблудились и не смогут самостоятельно найти дорогу обратно. После чего они обратились в единую службу экстренной помощи "Система-112".

Специалисты определили зону поиска пенсионерок с помощью телефонной связи. Также у женщин с собой был свисток, которым они подавали сигнал спасателям.

Спустя два часа женщин обнаружили и вывели из леса. Помощь врачей им не потребовалась.

Ранее спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" вывели семерых людей из лесов Подмосковья за сутки. В первом случае потерялись три женщины, ушедшие на на прогулку в район садового товарищества "Смирновские дачи". Во втором – семья из четырех человек заблудилась во время сбора клюквы рядом с деревней Микляево.