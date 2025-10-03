Спасатели эвакуировали троих отравившихся мужчин из узкого подвала в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Спасатели вытащили из узкого подвала троих мужчин, которые отравились неизвестным веществом во время проведения гидроизоляции, в селе Синьково Раменского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ Московской области "Мособлпожспас".

Операция по спасению пострадавших 1978, 1999 и 2002 годов рождения проходила в подвале высотой 50 сантиметров, доступ к которому был только через вентиляционное окно 40 на 40 сантиметров. Расстояние от него до мужчин составляло 18–20 метров.

Прибывшие на место происшествия специалисты надели дыхательные аппараты, организовали вентиляцию подвала, после чего пробрались к пострадавшим через узкие проемы и вытащили их наружу с помощью веревок.

Спасенные были переданы бригаде скорой помощи.

До этого сотрудники "Мособлпожспаса" помогли мужчине, который провалился в открытый канализационный колодец по пути с работы. О произошедшем сообщила его беременная жена. Пострадавший успел позвонить ей прежде чем его телефон отключился.