Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 04:35

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: взрывы произошли в Харькове на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Харькове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Подробности случившегося не уточняются. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Незадолго до этого звуки взрывов также были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в пяти регионах Украины: в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по украинским военным целям в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам.

В операции, в частности, использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.

Целью были выбраны предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики, а также места хранения дронов.

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Читайте также


политика

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика