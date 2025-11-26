ТАСС: взрывы произошли в Харькове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Подробности случившегося не уточняются. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Незадолго до этого звуки взрывов также были слышны в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в пяти регионах Украины: в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по украинским военным целям в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам.

В операции, в частности, использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.

Целью были выбраны предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики, а также места хранения дронов.